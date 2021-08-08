Второе серебро: как Россия вслед индивидуальным проиграла групповое многоборье на Олимпиаде в Токио

Российские гимнастки-художницы потеряли золото, которое страна не упускала с Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году. Чемпионом в групповых упражнениях стала Болгария — спортсменки этой страны выиграли оба упражнения и опередили прошлых победительниц на 1,4 балла. Бронзу завоевали представительницы Италии.

Токийские Игры войдут в историю как соревнования, на которых Россия потеряла лидерство, которое больше двадцати лет удерживала в художественной гимнастике.

В отличие от многоборья, результаты которого сопровождались грандиозным скандалом, провальное выступление в групповых упражнениях можно было прогнозировать: в квалификационных соревнованиях россиянки дважды уступили команде Болгарии. Разрывы получились значительными: в упражнении с пятью мячами разница в пользу соперниц составила 1,750 балла, причём проиграли наши спортсменки как по сложности (1,400), так и по исполнению (0,350). Упражнение с булавами и обручами с разницей в результатах в один балл тоже осталось за соперницами. Качество исполнения Россия выиграла, но в сложности сравнение снова оказалось в чужую пользу.

В целом складывалась картина, в которой второе квалификационное место не выглядело как случайность. Скорее наоборот: было бы чудом, если бы группа российских спортсменок в воскресенье сделала резкий скачок по всем направлениям и завоевала золото.

Почему так произошло — вопрос к тренерам. Пять лет назад в российской команде уже намечалась некая групповая катастрофа, и тогда за дело в экстренном порядке взялась главный тренер Ирина Винер-Усманова. По рассказам близких к команде людей, спортсменок гоняли так, как никогда в жизни, предельно ужесточив дисциплинарные рамки. Проще говоря, из традиционного тренерского набора в виде кнута и пряника остался только кнут. Но в Рио команда реально преобразилась. Квалификация на тех Играх тоже была проиграна — испанкам, но после того, как в финале Россия одержала победу, опередив соперниц всего на 0,467, в памяти осталось лишь то, что мы снова сильнейшие.

Повторить бразильский сценарий в Токио не получилось. В финале, начав турнир с нуля, российским гимнасткам удалось несколько сократить отставание от лидеров квалификации, но тенденция сохранилась: за болгарками в первом упражнении остались как сложность комбинации, так и качество её исполнения, а всё, что удалось сделать россиянкам во втором выходе, — выиграть 0,050 балла в оценке за исполнение. И вновь проиграть в сложности элементов и связок.

Быть первым на протяжении очень многих лет — это прежде всего испытание для тренеров. Спортсменки меняются едва ли не каждый олимпийский цикл, тренер же обязан сделать так, чтобы каждые новые чемпионки были сложнее, интереснее и самобытнее, нежели предшественницы, независимо от того, какой в руках «материал».

Есть и другая сторона. Непрерывная, длиной в десятилетия цепочка побед невольно рождает ощущение, что так будет всегда, достаточно лишь без ошибок выполнить то, что должен. Соперники тем временем разрабатывают стратегии, усложняют программы, причём делают всё это, постоянно имея перед глазами ориентир. Именно по этой причине догонять во все времена в спорте было проще, чем убегать.

Отстаивать свои позиции в таком виде спорта, как гимнастика, сложно ещё и потому, что лидер не может позволить себе рисковать. Всё, что он делает на ковре, должно быть прежде всего максимально надёжно, а ради этого порой приходится жертвовать сложностью. Как пожертвовала ей в личном финале Дина Аверина, не подозревая, что её главная соперница сделает ставку именно на это. И что ставка сыграет.

«Серебро — высокая награда. Гимнастику научились делать многие», — сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, комментируя очень обидное поражение Дины в личном финале Игр.

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Возможно, спустя какое-то время с этим согласятся все те, кто в Токио упустил золото. Просто в момент поражения невероятно сложно смириться с тем, что победа ушла в другие руки. Мы ведь видели это на Олимпиадах много раз: в Сиднее, где впервые за много лет проиграл четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Там же — в греко-римской борьбе, когда вторым остался трёхкратный победитель Игр Александр Карелин. Сама Хоркина, кстати, будучи в Сиднее абсолютным фаворитом многоборья, проиграла там куда обиднее, нежели Аверина в Токио — из-за дичайшей халатности организаторов, неправильно установивших снаряд для опорного прыжка. Потом был Алексей Немов — в Афинах.

Но ведь дело в том, что иностранные атлеты устроены точно так же. Вспомните реакцию американца Райана Мёрфи, дважды подряд проигравшего Евгению Рылову плавание на спине: на пресс-конференции атлет фактически открытым текстом обвинил россиянина в нечестности побед. Потом он, правда, отыграл ситуацию назад, заявив, что его неправильно поняли, но в США ещё несколько дней бесновались все, от простых болельщиков до членов парламента.

Почему — понятно: Рылов, одержав двойную победу, отнял у американцев то, что они на протяжении десятилетий считали своим. Начиная с 1996 года звёздно-полосатые пловцы ни разу не проигрывали спину на Олимпиадах. Примерно как Россия — художественную гимнастику. Возможно, как раз поэтому реакция двух стран на потерю «своего» золота получилась до мелочей идентичной.