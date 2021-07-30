«Надо уметь принимать поражения»: как в России отреагировали на слова американского пловца Мёрфи в адрес Рылова

Райан Мёрфи усомнился в справедливости соревнований по плаванию на Играх в Токио после победы Евгения Рылова на 200-метровой дистанции на спине. Он утверждает, что борьба с допингом ведётся недостаточно эффективно. С его мнением согласился британец Люк Гринбанк, намекнувший на скандал вокруг РУСАДА. В России резко осудили заявления пловцов, предположив, что те пытаются оправдаться за поражение. Сам триумфатор заплыва отметил, что обсудил ситуацию с Мёрфи, который попросил прощения за недопонимание.

Триумф Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине был омрачён заявлениями его основных соперников — американца Райана Мёрфи и британца Люка Гринбанка, занявших второе и третье места соответственно. Комментируя результат, они выразили сомнение в чистоте заплыва, ссылаясь на прошлые допинговые скандалы — в том числе вокруг российских спортсменов.

«На протяжении года на меня психологически давит осознание того, что я, возможно, участвую в не совсем чистом заплыве. Это выбивает меня из колеи, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит со мной на старт. У меня нет возможности готовиться к Олимпиаде на высоком уровне и повлиять на людей, которые принимают неправильные решения», — приводит слова Мёрфи The Washington Post.

Позднее на пресс-конференции пловец попытался объяснить своё высказывание. Он поздравил россиянина с успешным выступлением и признался, что был крайне расстроен неудачей, заверив, что в его намерения не входило обвинять кого бы то ни было.

«Я поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист», — приводит его слова «Матч ТВ».

Мёрфи второй раз упустил победу на Олимпиаде в Токио. В заплыве на 100 м на спине он остался с бронзовой медалью, проиграв Рылову, а также его соотечественнику Клименту Колесникову.

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С похожим заявлением выступил и Гринбанк. Он напомнил о скандале вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и предположениях, что в России допинговая система существует с подачи государства.

«Очевидно, как спортсмена меня расстраивает то, что где-то есть поддерживаемая государством допинговая программа. Я чувствую, что, возможно, можно было сделать больше, чтобы искоренить это», — пояснил Гринбанк.

На неоднозначные заявления моментально отреагировали в РУСАДА. Исполняющий обязанности генерального директора Михаил Буханов заверил, что в организации уверены в чистоте абсолютно всех россиян, участвующих в Играх, так как они проходили все необходимые проверки в соответствии с действующими стандартами.

«Рылова одновременно проверяет и международная федерация. Наша ответственность заканчивается ровно там, где заканчивается подготовка спортсмена. Мы его выпустили… Дальше начинается сфера ответственности самого спортсмена. Понятно, что в данном случае имеют место эмоции», — сказал Буханов RT.

Сам Рылов заверил, что является чистым спортсменом и не простил бы себе, если бы решился на применение допинга. Позднее он заявил, что спортсмены в личной беседе уладили все недопонимания.

«Произошло недоразумение — его ответ неправильно поняли. У него спросили в общем по поводу допинга в плавании. Райан ответил, что, скорее всего, далеко не все чисты. Он имеет полное право так думать, думаю, частично так и есть. Но его слова интерпретировали неправильно, отнеся их к нашему заплыву. Он написал мне личное сообщение, попросил прощения за недопонимание. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте», — заверил Рылов.

Его слова подтвердила журналистка, задавшая американцу вопрос о допинге. По её словам, он не касался конкретных спортсменов, а сам Мёрфи лишь посетовал на то, что в плавании ведётся недостаточно эффективная борьба с допингом.

В пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР) также прокомментировали слова спортсменов.

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«Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет. А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях ОКР.

В свою очередь, экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев призвал спортсменов не реагировать на провокации и постараться абстрагироваться от заявлений в СМИ и социальных сетях. Известный тренер Татьяна Тарасова обвинила американца и британца в распространении слухов и призвала наказать их за это. А трёхкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Евгений Коротышкин предположил, что Мёрфи пытался оправдать свою неудачу.

«Надо уметь принимать поражения и делать собственные выводы. То, что Райан Мёрфи не показал результата, который мог показать, — это его проблемы, его упущение и его проигрыш. <…> Проще всего обвинить соперника в нечестной игре. Мы знаем, как работает Женя, как работает его тренер. Столько времени, сколько они проводят в воде, в зале, — это вполне заслуженная победа и не подлежит никакой критике», — цитирует Коротышкина «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская предположила, что высказывания американца могут иметь неприятные последствия как для него самого, так и для спорта в целом.

«Его слова в адрес Рылова — о возможно нечестной борьбе — развязывают руки всем, кто не испытывает к США особо тёплых чувств. Ведь сейчас точно так же можно сказать, что, возможно, причина отдельных не слишком объяснимых неудачных американских выступлений в Токио связана с тем же, что в гимнастике у Симоны Байлз. Возможно, свои предыдущие победы эти люди одерживали, вовсю используя сильнодействующие препараты под видом терапевтических исключений. И предсказуемо посыпались, едва японцы пресекли эту возможность, не разрешив ввозить запрещённые медикаменты в страну», — отметила Вайцеховская RT.

А известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал реакцию Мёрфи неадекватной, а самого пловца — «лузером и непорядочным человеком».

«Это очень некрасиво. И кого он там подозревает? Чикунову, которой 16 лет? Того же Рылова, чья репутация абсолютно безгрешна? Он первую свою медаль выиграл ещё в 2015 году на чемпионате мира в Казани. У нас не было никаких скандалов в плавании с допингом, поэтому это просто вопли людей, которые проиграли, которые не умеют держать удар. Поэтому тьфу на них», — сказал Губерниев.

Стоит отметить, что это не первая неоднозначная ситуация с участием россиян на Олимпиаде в Токио. После завоевания серебра российскими гребцами Василисой Степановой и Еленой Орябинской американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей было неприятно, когда на пьедестал поднялась команда, «которой вообще не должно быть на Играх». В отличие от Мёрфи, она впоследствии не стала забирать свои слова, добавив, что в соревнованиях принимали участие сборные, более достойные занять призовые места.

Кроме того, неоднозначные комментарии позволяли себе и представители СМИ. Так, теннисист Даниил Медведев поспорил с чилийским журналистом, который на пресс-конференции употребил слово «обманщики» в отношении сборной России. А его коллега Карен Хачанов не стал отвечать на вопрос бразильского журналиста, спросившего про выступление под флагом ОКР.