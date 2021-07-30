Губерниев отреагировал на слова пловца из США о проблеме допинга

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал в беседе с RT слова американского пловца Райана Мёрфи о том, что он не считает чистым заплыв на Олимпийских играх на 200 м на спине.

«Я хочу сказать, что он лузер и непорядочный человек. У нас нет с допингом проблем в плавании, реакция абсолютно неадекватная. Они очень горько переживают с британским пловцом поражение. 25 лет Америка выигрывала в плавании на спине у всего мира, и тут вдруг российский, подмосковный парень оставил их без золота. Это очень некрасиво. И кого он там подозревает? Чикунову, которой 16 лет? Того же Рылова, чья репутация абсолютно безгрешна? Он первую свою медаль выиграл ещё в 2015 году на чемпионате мира в Казани. У нас не было никаких скандалов в плавании с допингом, поэтому это просто вопли людей, которые проиграли, которые не умеют держать удар. Поэтому тьфу на них», — заявил Губерниев.

Ранее американский пловец Райан Мёрфи после победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 м на спине на ОИ предположил, что, возможно, в соревновании не всё было чисто.

Позднее Мёрфи уточнил свои слова о подозрении участников заплыва в употреблении допинга, заявив, что говорил в целом про допинг в плавании.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Евгений Рылов рассказал, что они обсудили ситуацию с пресс-конференцией с американцем Райаном Мёрфи и у них нет претензий друг к другу.