Матыцин назвал пловца Рылова настоящим героем Олимпиады

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил пловца Евгения Рылова с завоеванием золота на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.
Матыцин назвал пловца Рылова настоящим героем Олимпиады
  • © РИА Новости

«Поздравляю Евгения Рылова со вторым золотом, выигранным на Олимпиаде в Токио! Он стал первым в истории России пловцом, одержавшим победу на этой олимпийской дистанции, установил новый рекорд Олимпийских игр. Наш спортсмен вырвал золотую медаль в красивой борьбе с сильным соперником из США. Рылов был главным претендентом на победу на своей коронной дистанции и в Токио подтвердил лидерство. Он настоящий герой Олимпиады, им гордится вся Россия. Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

Для Рылова золото на дистанции 200 м на спине стало третьей наградой на Играх в Токио. Прежде он завоевал золото на дистанции 100 м на спине, а также серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА отреагировали на слова иностранных пловцов после победы Рылова на ОИ.

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