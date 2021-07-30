Вайцеховская: слова Мёрфи развязывают руки всем, кто не испытывает к США особо тёплых чувств

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о словах американского пловца Райана Мёрфи после победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. В спорте — так точно. Нет, я не осуждаю Райана Мёрфи, скорее понимаю его. Проиграть на Олимпиаде обе дистанции, где всего пять лет назад ты стал олимпийским чемпионом, — это очень больно», — сказала Вайцеховская RT.

Она отметила, что не менее больно было и российскому пловцу Антону Чупкову, который шёл пять лет к победе на Играх, но ему так и не удалось этого добиться. По её словам, спортсмен может сказать много лишнего в таком состоянии, так как видела гораздо более жёсткие реакции на поражения на Олимпиадах.

«Мёрфи в этом ряду не в лидерах. Просто его слова в адрес Рылова — о возможно нечестной борьбе — развязывают руки всем, кто не испытывает к США особо тёплых чувств. Ведь сейчас точно так же можно сказать, что, возможно, причина отдельных, не слишком объяснимых неудачных американских выступлений в Токио связана с тем же, что в гимнастике у Симоны Байлз. Возможно (а почему не предположить такое?), свои предыдущие победы эти люди одерживали, вовсю используя сильнодействующие препараты под видом терапевтических исключений. И предсказуемо посыпались, едва японцы пресекли эту возможность, не разрешив ввозить запрещённые медикаменты в страну», — заявила олимпийская чемпионка.

При этом она подчеркнула, что не утверждает о причастности Мёрфи к подобным группам.

«Но если вспомнить, что «болезнью Байлз» — синдромом дефицита внимания и гиперактивности — страдал великий Майкл Фелпс и, возможно, на протяжении многих лет, как и Байлз, разрешённо принимал мощные стимуляторы, почему не предположить, что и Мёрфи рос чрезмерно активным мальчиком и до сих пор может получать соответствующую фармакологическую поддержку? В общем, ещё пара-тройка таких «возможно», и спортивный мир ввяжется в столь грандиозную постерваловку, что Олимпийские игры надо будет устранять за ненадобностью. Иногда всё-таки лучше жевать. Безопаснее...» — резюмировала Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская раскритиковала WADA за ситуацию с Байлз.