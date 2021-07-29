Вайцеховская раскритиковала WADA за ситуацию с Байлз

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась относительно отказа американской гимнастки Симоны Байлз от борьбы на Олимпийских играх, а также раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: ну свинство же со стороны WADA не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме! О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла и без которого она — потенциальный клиент психбольницы? Я знаю, что такое потеряться в воздухе. Это реально врагу не пожелаешь. По-моему, WADA должно убить себя об стену. Тем более что нигде, кроме как в Японии, им не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири», — сказала Вайцеховская в беседе с RT.

Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от борьбы в многоборье из-за боязни получить травму. На Играх спортсменка не имела возможности принимать препарат риталин, на который имеет терапевтическое исключение с детства.

Ранее Хоркина заявила, что в Италии после отказа Байлз вспомнили о сексуальных скандалах в США.