Судьи удовлетворили второй протест сборной России по художественной гимнастике в финале группового многоборья на ОИ

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла.

Сборная России подала протест на итоговую оценку во втором упражнении. Судьи пересмотрели своё решение и добавили россиянкам 0,300 балла.

Однако этого всё равно не хватило для завоевания золотых медалей.

Золото выиграли гимнастки из Болгарии с результатом 92,100 балла.

Бронза — у итальянских гимнасток (87,700).

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в командном многоборье.