Сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье

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Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла.

Золотые медали выиграли гимнастки из Болгарии с результатом 92,100 балла.

Бронза — у итальянских гимнасток (87,700).

Таким образом, россиянки впервые с 2000 года уступили золото Олимпийских игр в групповом многоборье.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала серебро ОИ в личном многоборье.

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