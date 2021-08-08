Сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла. Золотые медали выиграли гимнастки из Болгарии с результатом 92,100 балла. Бронза — у итальянских гимнасток (87,700). Таким образом, россиянки впервые с 2000 года уступили золото Олимпийских игр в групповом многоборье. Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала серебро ОИ в личном многоборье.