Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток на ОИ в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о результатах российских гимнасток в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

«Соревнований-то не было. С самого начала нас без потерь и без видимых ошибок убрали на два балла вниз. Ну как это? С упражнением «Половецкие пляски», про которое президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе говорил, что это — Большой театр. Музыка, которую даже Игорь Моисеев замедлял. Мы её не замедлили, мы сделали всё как в оригинале. И чем это кончилось? Таким вот ужасом», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла и завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье.