ПСЖ намекнул на подписание контракта с Месси

Французский ПСЖ представил видеоролик, которым анонсировал подписание контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

В кадре появляется самолёт — как прозрачный намёк, что 34-летний аргентинец сегодня должен прилететь в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Кроме того, в ролике можно заметить десятый номер, традиционно принадлежащий игроку сборной Аргентины.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Месси выступал за «Барселону». 30 июля 2021 года у него истёк контракт с клубом, а новый подписать не удалось из-за финансовых ограничений, действующих в чемпионате Испании.

Ранее Неймар приветствовал Месси в ПСЖ.