Отец Месси: Лионель подпишет контракт с ПСЖ 10 августа
- Reuters
Романо написал в своём Twitter, что эту информацию подтвердил отец нападающего сборной Аргентины Хорхе Месси.
«Да, сегодня Лео подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен», — говорится в сообщении.
Вместе с тем журналист сообщил, что на среду запланирована совместная пресс-конференция игрока с парижским клубом.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее Романо назвал сумму годовой зарплаты Месси в «Пари Сен-Жермен».