Отец Месси: Лионель подпишет контракт с ПСЖ 10 августа

Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Лионель Месси должен будет подписать контракт с «Пари Сен-Жермен» во вторник, 10 августа.

Романо написал в своём Twitter, что эту информацию подтвердил отец нападающего сборной Аргентины Хорхе Месси.

«Да, сегодня Лео подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен», — говорится в сообщении.

Вместе с тем журналист сообщил, что на среду запланирована совместная пресс-конференция игрока с парижским клубом.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Романо назвал сумму годовой зарплаты Месси в «Пари Сен-Жермен».