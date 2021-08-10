Источник назвал зарплату Месси в ПСЖ

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Итальянский журналист Фабрицио Романо назвал сумму годовой зарплаты Месси в «Пари Сен-Жермен».
Источник назвал зарплату Месси в ПСЖ
  • Reuters

«Лионель Месси присоединяется к ПСЖ… Будет заключён двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2024 года. Заработная плата составит около €35 млн за сезон, включая бонусы», — написал в своём Twitter Романо.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Месси не вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ.

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