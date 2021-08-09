Источник: Месси не вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси всё ещё находится в Барселоне, он пока не вылетел в Париж для подписания контракта с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен».

«Месси всё ещё в Барселоне — у себя дома вместе с Суаресом. По состоянию на настоящий момент он ещё не вылетал в Париж, хотя многие болельщики ПСЖ и сотрудники медиа ждали его этим вечером», — написала испанская журналистка Мария Гарридо в Twitter.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал уход из каталонского клуба в ПСЖ Месси.