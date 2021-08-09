Дани Алвес трогательно высказался о Месси после его ухода из «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал уход из каталонского клуба в ПСЖ аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Величайший, ты можешь обойти меня по количеству трофеев, когда захочешь. Это будет ещё один мой ассист тебе. Ты мой лучший партнёр после моей девушки. Спасибо тебе за то, что ты нам дал, и за то, что позволил стать частью твоей истории. Помогать тебе развиваться было честью для меня. Продолжай творить историю», — написал в Instagram 38-летний футболист, который сейчас выступает за бразильский «Сан-Паулу».

34-летний Месси уже прибыл в Париж. У офисов ПСЖ собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдёт медобследование и станет игроком парижан.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее сообщалось, что Месси будет играть под 30-м номером в ПСЖ.