СМИ: Месси возьмёт 30-й номер в ПСЖ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси будет играть под 30-м номером в «Пари Сен-Жермен».
СМИ: Месси возьмёт 30-й номер в ПСЖ
  • © Daisuke Nakashima
  • globallookpress.com

Как сообщает испанская газета Marca, Неймар хотел уступить Месси десятый номер в парижском клубе, но 34-летний уроженец Росарио отказался. Именно под номером 30 Месси дебютировал за «Барселону».

Месси уже прибыл в Париж. У офисов ПСЖ собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдёт медобследование и станет игроком парижан.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее главный тренер «Барсы» Рональд Куман высказался об уходе из команды Месси.

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