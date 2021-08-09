СМИ: Месси возьмёт 30-й номер в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет играть под 30-м номером в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает испанская газета Marca, Неймар хотел уступить Месси десятый номер в парижском клубе, но 34-летний уроженец Росарио отказался. Именно под номером 30 Месси дебютировал за «Барселону».

Месси уже прибыл в Париж. У офисов ПСЖ собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдёт медобследование и станет игроком парижан.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее главный тренер «Барсы» Рональд Куман высказался об уходе из команды Месси.