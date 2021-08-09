Куман прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

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Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Куман прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
  • Reuters

«Когда такой игрок, как Месси, уходит и всем становится тяжело — это нормально. Но мы должны двигаться дальше, мы не можем изменить ситуацию», — цитирует Кумана Marca.

По его словам, команда должна стараться играть ещё лучше, а вместо Месси есть футболисты, способные действовать на его позиции.

«Теперь мы без Лео и должны смотреть в будущее», — добавил Куман.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал уход Месси из «Барселоны».

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