Месси поделился ожиданиями от игры с Неймаром и Мбаппе
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился ожиданиями от игры с Неймаром и Килианом Мбаппе.
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«Очень рад тренироваться и играть рядом с такими игроками. Мне посчастливилось находиться рядом с великолепными футболистами», — сказал Месси на пресс-конференции.
Ранее Месси рассказал, когда сможет сыграть за ПСЖ.
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