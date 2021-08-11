Месси поделился ожиданиями от игры с Неймаром и Мбаппе

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился ожиданиями от игры с Неймаром и Килианом Мбаппе.
Месси поделился ожиданиями от игры с Неймаром и Мбаппе
  • © psg.fr

«Очень рад тренироваться и играть рядом с такими игроками. Мне посчастливилось находиться рядом с великолепными футболистами», — сказал Месси на пресс-конференции.

Ранее Месси рассказал, когда сможет сыграть за ПСЖ.

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