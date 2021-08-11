Рамос поприветствовал Месси в ПСЖ

Защитник французского ПСЖ Серхио Рамос поприветствовал нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.

«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси? Добро пожаловать!» — написал Рамос в Instagram.

Напомним, что Рамос тоже перешёл в ПСЖ в это межсезонье. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть во французском клубе под 30-м номером.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее жена Месси поддержала мужа после перехода в ПСЖ.