Жена Месси поддержала мужа после перехода в ПСЖ

Супруга нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прокомментировала переход мужа во французский клуб.

«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в Instagram.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее звезда НБА Стефен Карри отреагировал на переход Месси в ПСЖ.