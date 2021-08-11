Жена Месси поддержала мужа после перехода в ПСЖ
- Reuters
«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в Instagram.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.
10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее звезда НБА Стефен Карри отреагировал на переход Месси в ПСЖ.