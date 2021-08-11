Звезда НБА Карри отреагировал на переход Месси в ПСЖ

Короткая ссылка
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в «Пари Сен-Жермен».
Звезда НБА Карри отреагировал на переход Месси в ПСЖ
  • Reuters

«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в ПСЖ, друг мой», — написал Карри в Twitter.

Примечательно, что оба игрока выступают под 30-м номером.

Пятого августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Десятого августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Ранее сообщалось, что Месси после пресс-конференции вышел поприветствовать болельщиков клуба вблизи стадиона «Парк де Пренс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить