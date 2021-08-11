Звезда НБА Карри отреагировал на переход Месси в ПСЖ

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в «Пари Сен-Жермен».

«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в ПСЖ, друг мой», — написал Карри в Twitter.

Примечательно, что оба игрока выступают под 30-м номером.

Пятого августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Десятого августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Ранее сообщалось, что Месси после пресс-конференции вышел поприветствовать болельщиков клуба вблизи стадиона «Парк де Пренс».