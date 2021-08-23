Оскорбления фанатов и выяснение отношений со стюардами: как матч «Ницца» — «Марсель» прервали из-за массовых беспорядков

Матч «Ниццы» и «Марселя» в чемпионате Франции по футболу был прерван из-за массовых беспорядков. Сначала в игрока гостей Димитри Пайета бросили бутылку, которую он выкинул обратно на трибуны. После этого на поле выбежали фанаты, а между командами завязалась потасовка. Встречу собирались возобновить спустя некоторое время, но подопечные Хорхе Сампаоли не вышли из раздевалки. Несколько футболистов пострадали в результате драки, а прокуратура начала расследование.

Третий тур чемпионата Франции по футболу завершился грандиозным скандалом. Матч «Ниццы» и «Марселя» был прерван за четверть часа до конца из-за массовых беспорядков, от которых пострадали как болельщики, так и футболисты. Прокуратура и Профессиональная футбольная лига Франции начали расследование произошедших инцидентов.

Игра состоялась в воскресенье на стадионе «Альянц Ривьера», который является домашней ареной «Ниццы». В начале второго тайма хозяева открыли счёт благодаря голу Каспера Дольберга, которого многие болельщики запомнили по чемпионату Европы — 2020. Гости безуспешно пытались отыграться до 75-й минуты, пока не заработали угловой у чужих ворот.

Стандарт отправился исполнять Димитри Пайет, но болельщики «Ниццы» стали бросать бутылки и мешать ему. Одна из них попала в полузащитника, из-за чего он упал на землю. Поднявшись на ноги, он бросил бутылку обратно на трибуну, чем вызвал гнев фанатов. Они начали прорываться через защитные барьеры и рекламные щиты на поле. Несколько секунд стюардам удавалось сдерживать толпу, однако вскоре болельщики прорвались на поле.

Потасовки между болельщиками и футболистами всё-таки удалось избежать, но одновременно с этим начался дебош уже возле скамеек запасных. Игроки, тренеры, официальные лица и стюарды ещё несколько минут продолжали выяснять отношения, в том числе при помощи силы. Наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли попытался напасть на защитника «Ниццы» Жана-Клеру Тодибо, но его смогли сдержать при помощи нескольких человек. Помощник аргентинца Хорхе Дезио успел перед этим ударить выбежавшего на поле фаната, что успели зафиксировать телекамеры.

Острая фаза конфликта завершилась, когда игроки и тренерский штаб «Марселя» ушли в раздевалку, а президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер отправился к трибунам, чтобы успокоить болельщиков. Судьям пришлось официально прервать матч на неопределённое время.

Это уже второй случай в новом сезоне, когда болельщики соперника выясняют отношения с игроками «Марселя», которые перерастают в потасовки. В стартовом туре команда гостила в Монпелье, и во время этой встречи фанаты тоже угодили бутылкой в Валантена Ронжье, разбив ему губу до крови. Тогда игра была прервана, но её всё-таки удалось продолжить. «Марсель» в итоге довёл матч до победы.

В этот раз гости поступили иначе и отказались возвращаться из раздевалки. Некоторые из игроков пострадали в результате массовых беспорядков — у Пайета пролилась кровь, а у Маттео Гендузи и Луана Переса остались на шее ссадины от ударов. Капитан «Ниццы» Данте сам ходил в гостевую раздевалку и убеждал продолжить матч, но своего не добился. Не помогло и обещание Ривера, что фанаты будут вести себя спокойно в оставшиеся 15 минут.

Несмотря на отказ марсельцев, судьи всё-таки возобновили встречу с того момента, на которой она была прервана, в присутствии игроков «Ниццы». После того, как никто не подошёл к установленному у углового флажка мячу, матч был завершён окончательно, и так как гости на него не явились, им может грозить техническое поражение со счётом 0:3.

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что судьи сами не хотели возобновлять игру, но на этом настояла Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), которая организует матчи Лиги 1. Он раскритиковал решение продолжать игру после всего произошедшего.

«Мы должны создать прецедент для французского футбола. Рефери матча был на нашей стороне: он согласился, что в случае продолжения игры безопасность не была гарантирована. Он хотел остановить матч, но LFP настояла на его возобновлении. Для нас это неприемлемо», — приводит слова Лонгории GFFN со ссылкой на RMC.

С его мнением категорически не согласился Ривер. Он отметил, что сотрудники безопасности «Марселя» сами напали на его игроков, а весь конфликт был спровоцирован гостями.

«Катализатором стала реакция двух игроков «Марселя». Жаль, что всё закончилось вот так. Ситуация предельно ясная. Сотрудники безопасности «Марселя» не должны были выходить на поле и избивать наших футболистов. Я не понимаю, почему «Марсель» отказался продолжать игру», — заявил президент «Ниццы».

А вот министр спорта Франции Роксана Марасиняню встала на сторону футболистов. Она заявила, что рада, что игроки смогли защитить себя в непростой ситуации и заявила о недопустимости столь вопиющего поведения со стороны болельщиков.

По итогам массовых беспорядков полиция задержала трёх несовершеннолетних болельщиков, но вскоре отпустила их, передав родителям. В местной прокуратуре заявили, что начато расследование, но пока никто больше не задержан. Также своё дело открыла LFP. Представители обоих клубов должны будут явиться на заседание дисциплинарной комиссии 25 августа.