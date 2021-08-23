Президент «Ниццы» высказался о беспорядках во время матча с «Марселем»
- Reuters
«Очень жаль, что всё так закончилось. Всё предельно ясно. На поле бросали бутылки с водой. Но реакция игроков «Марселя», которые отбрасывали бутылки обратно на трибуны, стала причиной конфликта», — цитирует Ривера RMC Sport.
По его словам, сотрудники службы безопасности «Марселя» не должны были выходить на поле и бить игроков «Ниццы».
Встреча «Ницца» — «Марсель» была остановлена при счёте 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это случилось после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступили в потасовку с болельщиками.
Ранее сообщалось, что во время матча «Ницца» — «Марсель» произошла чрезвычайная ситуация.