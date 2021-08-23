Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет показал повреждения спины, которые он получил во время потасовки на матче третьего тура чемпионата Франции по футболу против «Ниццы».

На фотографии, которую опубликовал Twitter Get French Football News, Пайет стоит в раздевалке среди своих одноклубников. На его спине видны царапины.

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Встреча «Ницца» — «Марсель» была остановлена при счёте 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это случилось после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступили в потасовку с болельщиками.

Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал потасовку футболистов во время матча «Ницца» — «Марсель».