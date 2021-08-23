Пайет показал поцарапанную спину после потасовки во время матча «Ницца» — «Марсель»
- Reuters
На фотографии, которую опубликовал Twitter Get French Football News, Пайет стоит в раздевалке среди своих одноклубников. На его спине видны царапины.
Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
Встреча «Ницца» — «Марсель» была остановлена при счёте 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это случилось после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступили в потасовку с болельщиками.
Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал потасовку футболистов во время матча «Ницца» — «Марсель».