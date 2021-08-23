Пайет показал поцарапанную спину после потасовки во время матча «Ницца» — «Марсель»

Короткая ссылка
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет показал повреждения спины, которые он получил во время потасовки на матче третьего тура чемпионата Франции по футболу против «Ниццы».
Пайет показал поцарапанную спину после потасовки во время матча «Ницца» — «Марсель»
  • Reuters

На фотографии, которую опубликовал Twitter Get French Football News, Пайет стоит в раздевалке среди своих одноклубников. На его спине видны царапины.

Встреча «Ницца» — «Марсель» была остановлена при счёте 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это случилось после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступили в потасовку с болельщиками.

Ранее президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал потасовку футболистов во время матча «Ницца» — «Марсель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить