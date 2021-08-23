LFP вызвала представителей «Ниццы» и «Марселя» после беспорядков на матче

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) проведёт специальное заседание с участием представителей «Ниццы» и «Марселя» по ситуации с беспорядками во время матча третьего тура чемпионата страны.

«После серьёзных инцидентов, произошедших во время матча «Ницца» — «Марсель», дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на совместное заседание», — сообщает пресс-служба лиги.

Слушание пройдёт 25 августа.

Матч «Ницца» — «Марсель» был остановлен при счёте 1:0 в пользу хозяев. Болельщики «Ниццы» начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это случилось после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступили в потасовку с болельщиками.

Ранее полузащитник «Марселя» Димитри Пайет показал повреждения спины.