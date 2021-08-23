Футболист сборной Швейцарии Шакири продолжит карьеру в «Лионе»

«Лион» и «Ливерпуль» достигли договорённости по трансферу Шердана Шакири во французский клуб.

Как сообщает пресс-служба «Лиона», в понедельник 29-летний швейцарский футболист пройдёт медосмотр. Контракт Шакири с французским клубом рассчитан на три года.

Шакири выступал за «Лион» три сезона. До этого он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет порядка €12 млн.

В прошлом сезоне Шакири сыграл за «Ливерпуль» 14 матчей, отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в АПЛ.