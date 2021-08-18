Возвращение в «Реал», переход к Месси в ПСЖ или трансфер в «Монако»: где может продолжить карьеру Роналду

Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ювентуса». Португальский нападающий дал понять, что не планирует возвращаться в «Реал», а также назвал неуважением публикацию сообщений о возможных переходах. При этом в СМИ появилась информация, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити», а «Пари Сен-Жермен» продолжает рассматривать обладателя пяти «Золотых мячей» в качестве замены Килиану Мбаппе.

Одной из главных историй летнего трансферного окна остаётся возможный уход Криштиану Роналду из «Ювентуса». Из-за громкого отъезда Лионеля Месси из ставшей для него родной Каталонии внимание к трансферной саге с участием португальца немного снизилось, однако всё это время слухи о его будущем продолжали циркулировать в прессе. Пятикратного обладателя «Золотого мяча» сватали во многие топ-клубы Европы, что заставило его самого опубликовать официальное заявление относительно своего будущего.

Накануне на официальной странице Роналду в Instagram появилось сообщение, в котором тот обратился к общественности с просьбой перестать обсуждать варианты продолжения его карьеры, а также расставил все точки над i в вопросе о возможном возвращении в Мадрид. Из слов Криштиану можно сделать вывод, что выступления за «Реал» остались в прошлом.

«Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела — мой девиз, которому я следую с самого начала карьеры. Однако в свете всего, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию. Помимо неуважения ко мне как к человеку и игроку, легкомысленное освещение моего будущего в СМИ — это в большей степени неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и сотрудникам. Моя история в «Реале» написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, записями и заголовками. Она хранится в музее на стадионе «Бернабеу» и в памяти каждого фаната клуба. Помимо своих достижений, я помню, насколько тёплые и уважительные отношения сложились у меня за эти девять лет с болельщиками. Я сохраняю их по сей день и всегда буду ценить. Я знаю, что настоящие фанаты «Реала» будут и впредь хранить меня в своих сердцах — а они будут оставаться в моём», — написал Роналду.

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Что касается возможного возвращения Роналду в «Реал», то об этом сообщалось ещё весной. Тогда в прессе появились слухи, что в ближайшее межсезонье «Ювентус» постарается избавиться от португальца, контракт с которым истекает по окончании следующего чемпионата. В качестве причины называлось сложное финансовое положение клуба, лишь осложнявшееся тяжеловесным соглашением с форвардом. Если верить порталу Capology, то его зарплата в Турине составляет €57,41 млн в год — больше, чем у четырёх следующих высокооплачиваемых игроков команды. В их число входят Пауло Дибала (€13,52 млн), Войцех Щенсны, Леонардо Бонуччи (оба — по €12,04 млн) и Алекс Сандро (€11,11 млн).

Неудивительно, что в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Ювентус» был бы не прочь расчистить зарплатную ведомость и вдобавок к этому выручить небольшую сумму за счёт трансфера футболиста. Несомненно, продать пусть и легендарного игрока, но с огромным истекающим контрактом — непростое дело. Поэтому если ещё в марте ходили слухи о желании «старой синьоры» выручить €60 млн за португальца, то за пять месяцев аппетиты боссов 36-кратных чемпионов Италии заметно снизились. Накануне Corriere dello Sport сообщила, что те готовы отпустить Криштиану всего за €30 млн.

Дополнительным катализатором для возможной продажи Роналду можно было считать и назначение на должность главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, с которым у нападающего были не самые тёплые отношения в прошлом. Первый год в Турине португалец провёл именно под его руководством, и если верить la Repubblica, специалист остался не совсем доволен сотрудничеством. Как писало издание, покидая команду, наставник посоветовал президенту Андреа Аньелли избавиться от легендарного нападающего, так как тот мешает её прогрессу.

Неудивительно, что на фоне этого активно заговорили о возможном возвращении Роналду в столицу Испании, где тот провёл самый яркий этап своей карьеры. Этому способствовал и приход на тренерский мостик «Реала» Карло Анчелотти, вместе с которым тот выиграл второй трофей Лиги чемпионов. И тем примечательнее, что именно итальянский наставник первым заявил, что мадридцы не заинтересованы в приобретении центрфорварда. На своей официальной странице в Twitter он написал, что Криштиану является легендой клуба, но признался, что не думал о его приглашении и предпочитает смотреть вперёд.

Но если подобные заявления и самого игрока, и тренера являются достаточным поводом для того, чтобы закрыть вопрос относительно трансфера Роналду в «Реал», то в отношении других клубов португалец не был так категоричен.

«Помимо этого недавнего эпизода в Испании, часто появляются новости и сюжеты, связывающие меня с рядом клубов в разных лигах, при этом никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить правду. Я нарушаю своё молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать спекулировать на моём имени. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Всё остальное? Всё остальное — просто разговоры», — заключил Роналду.

И подобных «разговоров» было более чем достаточно. В частности, Роналду назывался в качестве возможной замены Килиану Мбаппе в случае его отъезда из Парижа. Насколько известно, француз хочет перейти в «Реал» и не намерен продлевать истекающий в следующем году контракт с ПСЖ. Но если раньше он был готов повременить с отъездом в Испанию до 2022 года, то после прихода Месси настроен осуществить трансфер как можно быстрее. Однако руководство ПСЖ не собирается идти на поводу у футболиста и хочет, чтобы тот полностью отработал соглашение.

Издание AS сообщало, что образование фантастического атакующего трио Роналду — Месси — Неймар возможно не ранее 2022 года, так как «Пари Сен-Жермен» не намерен форсировать переход португальца в нынешнее трансферное окно. Подтвердил это и журналист Eurosport Лоик Танзи. По его словам, летом клуб ни при каких обстоятельствах не будет рассматривать приглашение португальца.

Однако девятикратный чемпион Франции — не единственный вариант продолжения карьеры для Роналду. Так, многие поспешили отнести к таковым его соперника по Лиге 1 — «Монако». В прессе появились сообщения, что футболист был замечен в компании с президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым в одном из ресторанов, а значит, скоро может стать новым партнёром Александра Головина. Однако генеральный директор монегасков Олег Петров опроверг и так казавшиеся невероятными предположения и заявил, что коллектив развивается в другом направлении.

В качестве ещё одного возможного места продолжения карьеры Роналду назывался «Манчестер Сити», продолжающий поиски центрального нападающего. Летом команду покинул Серхио Агуэро, а переговоры с Гарри Кейном зашли в тупик из-за принципиальности Дэниела Леви, вследствие чего Хосеп Гвардиола остался лишь с одним исполнителем данного амплуа — Габриэлом Жезусом. По сведениям итальянской прессы, агент футболиста Жорже Мендеш уже предложил услуги его клиента «горожанам», но конкретики переговоров пока нет.

Тем не менее в подобный трансфер верится с трудом. Роналду вряд ли решит подпортить свою репутацию выступлением за одного из главных соперников своего бывшего клуба — «Манчестер Юнайтед», в котором достиг своего звёздного статуса. Да и сам Гвардиола наверняка не захочет ломать структуру игры коллектива ради 36-летнего нападающего.