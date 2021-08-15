Гвардиола: «Манчестер Сити» продал игроков на £60 млн для покупки Грилиша

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что клубу пришлось сделать ради перехода в него полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы».
Гвардиола: «Манчестер Сити» продал игроков на £60 млн для покупки Грилиша
  • Reuters

«В прошлом году я говорил, что мы не можем потратить £100 млн. Мы купили Грилиша потому, что продали игроков на £60 млн, то есть в итоге мы потратили £40 млн. В ином случае нам бы не удалось осуществить эту сделку», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

По информации ряда источников, сумма трансфера Грилиша составила £100 млн. 25-летний англичанин подписал контракт с «Сити» на шесть лет — до 2027 года.

В прошлом сезоне игрок провёл 27 матчей на клубном уровне, забив семь мячей и отдав 12 голевых передач.

Ранее Гвардиола ответил тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу на слова о трансферах «Манчестер Сити».

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