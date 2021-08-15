Гвардиола ответил Клоппу на слова о трансферах «Манчестер Сити»
«Некоторые владельцы хотят получить выгоду, наши владельцы не хотят никакой выгоды. Поэтому мы инвестируем всё, что можем. Раньше был только один или (были. — RT) два таких клуба», — цитирует специалиста Goal.
По его мнению, «Челси» и «Манчестер Сити» хотят инвестировать в футбол, он не видит в этом проблемы.
«У нас есть ограничения на финансовый фейр-плей, и, если «Ливерпуль» не согласен с расходами «Манчестер Сити», они могут обратиться в суд и сделать заявление», — добавил Гвардиола.
Клопп до этого заявил, что «Ливерпуль» не может тратить на трансферы такие деньги, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом туре АПЛ.