Гвардиола ответил Клоппу на слова о трансферах «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу трансферов.

«Некоторые владельцы хотят получить выгоду, наши владельцы не хотят никакой выгоды. Поэтому мы инвестируем всё, что можем. Раньше был только один или (были. — RT) два таких клуба», — цитирует специалиста Goal.

По его мнению, «Челси» и «Манчестер Сити» хотят инвестировать в футбол, он не видит в этом проблемы.

«У нас есть ограничения на финансовый фейр-плей, и, если «Ливерпуль» не согласен с расходами «Манчестер Сити», они могут обратиться в суд и сделать заявление», — добавил Гвардиола.

Клопп до этого заявил, что «Ливерпуль» не может тратить на трансферы такие деньги, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом туре АПЛ.

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