Агент Селюк: не удивлюсь, если Роналду перейдёт в ПСЖ

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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что не удивится, если форвард итальянского «Ювентуса» в ближайшее время перейдёт во французский ПСЖ.
Агент Селюк: не удивлюсь, если Роналду перейдёт в ПСЖ
  • Reuters

По его мнению, хозяева парижского клуба заинтересованы в приглашении мировых звёзд перед чемпионатом мира 2022 года для дополнительной рекламы турнира.

«Поэтому, когда Мбаппе следующим летом переедет в Мадрид, не удивлюсь, если в ПСЖ переберётся Роналду. Это будет сильный ход перед ЧМ-2022. Тем более, думаю, «Ювентус» будет совсем не против расстаться с португальцем», — цитирует Селюка «Советский спорт».

Роналду выступает за «Ювенутс» с 2018 года.

Ранее Анхель Ди Мария предположил, что Роналду хотел бы оказаться в ПСЖ.

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