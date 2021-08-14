Ди Мария предположил, что Роналду хотел бы оказаться в ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария предположил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы оказаться в парижском клубе.

«Роналду наверняка умирает от желания оказаться в ПСЖ. Качество игроков этого клуба уникально. Такое не часто случается, и все лучшие игроки хотят играть вместе с лучшими. Криштиану определённо хотел бы быть здесь, но ПСЖ заключил контракт с Месси. К счастью, так будет лучше», — цитирует Ди Марию TyC Sports.

Роналду выступает за «Ювенутс» с 2018 года.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.