Почеттино: Месси счастлив в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

«Мне всегда нравился Месси. Всем известна история соперничества между «Барселоной» и «Эспаньолом», но Лионель мне всегда нравился. Он счастлив, и мы это чувствуем», — цитирует Почеттино Goal.com.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в заявку ПСЖ на матч со «Страсбургом».