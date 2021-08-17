Отказ Инсинье, риск ухода Жиго и аренда Влашича: как ведут себя на трансферном рынке российские топ-клубы

«Зенит» продолжает поиски нападающего на трансферном рынке. Петербуржцы договорились с «Наполи» о покупке Лоренцо Инсинье за €30 млн, но чемпион Европы в составе сборной Италии отказался продолжить карьеру в России. В свою очередь, «Спартак» рискует потерять Самуэля Жиго и Эсекьеля Понсе, к которым проявляют интерес в Италии и Испании соответственно, а ЦСКА продолжает переговоры по поводу перехода Николы Влашича в «Милан».

Неудачные переговоры «Зенита»

Единственный представитель России в Лиге чемпионов продолжает попытки усилить атакующую линию. И с учётом того, что в настоящий момент «Зенит» уже располагает максимально допустимым числом легионеров в составе в условиях лимита «8 + 17», это может намекать на уход Сердара Азмуна. Слухи о его переходе в один из европейских клубов ходят на протяжении последних лет и не утихали до настоящего времени. И наверняка именно с возможным отъездом иранца связан интерес к форвардам «Наполи» и «Герты» — Лоренцо Инсинье и Матеусу Кунье.

При этом прямой заменой Азмуна по позиции можно считать разве что бразильца. Кунья хотя и может сыграть левого вингера и даже опуститься на место атакующего полузащитника, предпочитает действовать на острие атаки. Правда, высокой результативностью он никогда не отличался. В прошлом сезоне Матеус забил всего восемь мячей в 28 матчах за «Герту» с учётом кубка, правда, присовокупив к ним ещё восемь результативных передач. Однако на фоне выступлений в «Лейпциге» это могло показаться заметным прогрессом: там он отличился всего девять раз в 52 встречах.

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Не исключено, что симпатии «Зенита» к 22-летнему нападающему во многом были обусловлены тем, как ярко себя проявляет в России его бывший партнёр по берлинскому коллективу Джон Кордоба, забивший три мяча в четырёх матчах за «Краснодар». А также тем фактом, что Матеус отлично знаком с двумя легионерами клуба — Малкомом и Клаудиньо, вместе с которыми защищал цвета олимпийской сборной Бразилии в Токио. Но, как сообщает Rayo Total, сам Кунья не горит желанием переезжать в Санкт-Петербург и уже отклонил предложение семикратного чемпиона России, хотя оно было довольно щедрым.

Судя по всему, не состоится переезд в Северную столицу и действующего чемпиона Европы в составе сборной Италии. С учётом недавного приобретения Клаудиньо, способного закрыть позиции как атакующего хавбека, так и левого вингера, трансфер Инсинье сложно было отнести к разряду логичных. Видимо, так посчитал и сам Лоренцо.

Если верить Italy24News, «Зенит» был готов выплатить €30 млн за переход футболиста, а ему самому предлагал зарплату в размере €8 млн в год. Однако Инсинье не устроил подобный вариант развития карьеры. Примечательно, что ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) отказался выступать ещё один представитель скуадра адзурра — форвард «Торино» Андреа Белотти.

Возможные потери «Спартака»

Тем временем, сам туринский клуб не прочь усилиться футболистом из чемпионата России. Как сообщает известный инсайдер Джанлуиджи Лонгари, «Торино» рассматривает вариант приобретения Самуэля Жиго. На протяжении последних лет ходило много слухов о возможном уходе центрального защитника из «Спартака», правда, в основном они обуславливались его желанием быть поближе к сыну. На данный момент тот проживает во Франции с матерью, что создаёт проблемы для общения.

Ситуация осложняется тем, что через год у Жиго истекает контракт со «Спартаком», что позволяет ему уже зимой свободно вести переговоры с другими коллективами. Если десятикратные чемпионы России не сумеют продлить соглашение, то уже следующим летом защитник может уйти абсолютно бесплатно. И судя по всему, пока всё идёт именно к этому.

«Агент настаивает, что у Жиго тяжёлая семейная ситуация и есть необходимость быть резидентом Европы, чтобы видеть сына… Готов ли он перевезти семью в Россию? Его супруга этого не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраивает, либо найдём возможности для урегулирования вопроса с семьёй… Идти наперекор личным семейным обстоятельствам мы не хотим. Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдёт на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены. Если её не найдём, а игрок не продлит контракт, то должен будет отработать его до конца», — заявил «Чемпионату» генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

В свете этого трансфер в «Торино» мог частично, но не полностью решить проблему Жиго. Безусловно, путешествовать из Италии во Францию ему было бы значительно проще, но всё же продолжение карьеры в Лиге 1 наверняка является более приоритетным. Это косвенно подтвердил и его агент Мохаммед Беншенафи.

«С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьёй. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Потеря Жиго может стать далеко не единственной для красно-белых в летнее трансферное окно. Некоторое время назад уже сообщалось об интересе к Эсекьелю Понсе со стороны «Ланса» и «Селтика», а на днях в борьбу за него включилась и «Сельта». По сообщениям La Voz de Galicia, клуб из Виго хочет взять аргентинского нападающего в аренду до конца сезона-2021/22. Примечательно, что в Ла Лиге он не будет считаться легионером, поскольку имеет испанский паспорт. Правда, в самом «Спартаке» против ухода форварда.

Тем не менее временный отъезд Понсе мог бы позволить красно-белым освободить одно место под легионера, которое был способен занять Адем Ляич. Некогда перспективный атакующий полузащитник не смог раскрыться ни в «Роме», ни в «Интере», после чего транзитом через тот же «Торино» попал в «Бешикташ». Там серб ненадолго воспрянул духом и даже установил личный рекорд по числу набранных результативных баллов за сезон (9 + 12), но впоследствии сник. Однако это не смутило руководство москвичей, готовых взять игрока в аренду с правом выкупа.

По информации Fotospor, переход Ляича в «Спартак» был фактически согласован, а документы отправлены на подписание в Стамбул, но в дело вмешалась девушка хавбека. Ей пришёлся не по нраву переезд в Москву, вследствие чего трансфер был сорван. Подобное поведение футболиста вызвало гнев президента «Бешикташа» Ахмета Нур Чеби, потребовавшего исключить серба из команды.

Новый виток в переговорах по Влашичу

Продолжается сага о возможном уходе из ЦСКА Николы Влашича. На протяжении последнего месяца в прессе регулярно говорилось об интересе к хавбеку со стороны «Милана», а также о нежелании армейцев идти на уступки в переговорах. Со временем показалось, что попытки «россонери» провернуть трансфер закончились, как внезапно с резонансным заявлением выступил отец хорвата Йошко Влашич. Тот не только заявил, что его сыну необходимо во что бы то ни стало покинуть московский коллектив, но также и намекнул, что неплохо было бы отпустить его за меньшие деньги.

На фоне этого вновь активизировался и вице-чемпион Италии, попытавшийся воспользоваться сложным положением визави. Так, в La Gazetta dello Sport сообщили, что «Милан» по-прежнему хочет заполучить Влашича, но только на правах аренды с правом выкупа — условии, изначально не устраивавшем ЦСКА.

Насколько известно, армейцы хотели провернуть полноценный трансфер, но впоследствии стали допускать возможные варианты. И как сообщают итальянские СМИ, на данный момент ЦСКА готов частично согласиться на условия «Милана» и отказаться от пункта об обязательном выкупе Влашича, но только в случае выплаты €10 млн за аренду. При этом общая выручка от перехода должна составить около 25 миллионов евро.

Помимо Влашича, ЦСКА в ближайшее время может покинуть Бруно Фукс. Ещё один олимпийский чемпион Токио стал одним из самых дорогостоящих приобретений команды в прошлом сезоне, но с того момента провёл на поле лишь 12 минут. В первом же матче он получил тяжёлую травму, из-за которой в общей сложности пропустил целый чемпионат. Однако это не помешало ему привлечь внимание всё той же «Сельты». Как и в случае с Понсе, испанцы хотят взять футболиста в аренду.

И если опираться на сведения NoticiasCelta, то сам Фукс уже успел не только выразить заинтересованность в переезде в Виго, но и пообщаться с главным тренером команды Эдуардо Коудетом. Таким образом, возрастает вероятность того, что купленный за €8 млн защитник не проведёт ни одного полного матча в футболке ЦСКА за два года.