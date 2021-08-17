Football Italia: Роналду может перейти в «Манчестер Сити»

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Жорже Мендеш, агент форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» купить португальца.
Football Italia: Роналду может перейти в «Манчестер Сити»
  • Reuters

Как пишет Football Italia, туринский клуб готов продать 36-летнего португальца за €30 млн.

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает через год. Итальянский клуб дал понять, что не собирается продлевать с ним соглашение из-за слишком высокой зарплаты.

Португальским нападающим интересуются также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне он с 29 голами стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что не удивится, если португалец в ближайшее время перейдёт во французский ПСЖ.

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