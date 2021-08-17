Football Italia: Роналду может перейти в «Манчестер Сити»
- Reuters
Как пишет Football Italia, туринский клуб готов продать 36-летнего португальца за €30 млн.
Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает через год. Итальянский клуб дал понять, что не собирается продлевать с ним соглашение из-за слишком высокой зарплаты.
Португальским нападающим интересуются также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне он с 29 голами стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что не удивится, если португалец в ближайшее время перейдёт во французский ПСЖ.