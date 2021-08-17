Рекорд Акинфеева, красивый пас Зиньковского и конфликт де Вильены с Ильиным: чем запомнился четвёртый тур РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 489-й матч в чемпионате России по футболу и повторил рекорд Сергея Игнашевича, а Далер Кузяев стал первым футболистом «Зенита» с 2012 года, заработавшим удаление во встрече с «Локомотивом» в РПЛ. Эффектный пас Антона Зиньковского помог «Крыльям Советов» отобрать очки у «Рубина», а второй гол Даниила Уткина со штрафного позволил «Ахмату» прервать безвыигрышную серию в противостоянии с «Динамо». В свою очередь, «Краснодар» забил три мяча за 13 минут и обыграл «Арсенал», несмотря на разгоревшийся на предматчевой тренировке конфликт между Тонни де Вильеной и Владимиром Ильиным.

Гол Уткина со штрафного и неожиданное поражение «Динамо»

В преддверии 4-го тура Российской премьер-лиги три команды могли похвастаться 100%-ным показателем в плане набора очков, однако все они допустили осечки. Сначала московское «Динамо» на выезде уступило «Ахмату» — 1:2. Прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с бело-голубыми грозненцам помогли двое арендованных футболистов — Даниил Уткин и Владислав Карапузов.

Ближе к концу первого тайма Уткин прямым ударом со штрафного поразил ворота Гиорги Шелии, отличившись во втором матче подряд, а уже спустя три минуты отличился Карапузов, пробивший низом из пределов штрафной. В обоих случаях не лучшим образом сыграл Антон Шунин. Сначала он пропустил в ближний угол, а затем оказался на пути отрикошетившего от штанги мяча и стал автором автогола.

Что касается «Динамо», то первый выход в основе приобретённого у «Рубина» Дениса Макарова не принёс положительного эффекта, а закончился тем, что команда провела свою худшую встречу в плане создания голевых моментов. Если в предыдущих турах показатель ожидаемых голов (xG) у подопечных Сандро Шварца не опускался ниже отметки 1,88, то на этот раз составил всего 0,93 — при 18 ударах по воротам и одном попадании в каркас. Единственное, чего удалось добиться москвичам, так это сократить отставание в счёте усилиями Себастьяна Шиманьски.

Удаление Кузяева и третий гол Смолова

На следующий день продлить победную серию не сумел действующий чемпион страны. «Зенит» качественно провёл выездной матч с «Локомотивом» и превосходил его даже после того, как нарушения правил Далера Кузяева оставили гостей в меньшинстве почти на весь второй тайм. Во встречах РПЛ с железнодорожниками петербуржцы не зарабатывали удаления с сентября 2012 года. Тогда Михаил Вилков предъявил по красной карточке Роману Шишкину и Александру Анюкову.

Почти девять лет спустя «Локомотив» и «Зенит» также сыграли со счётом 1:1. Но если тогда оба мяча были забиты с игры ещё в первом тайме, то на этот раз судьба противостояния решилась в последние пять минут, а голы были оформлены с пенальти. Сначала Алексей Сутормин реализовал второй 11-метровый в сезоне, а затем Фёдор Смолов отличился в третий раз. Ещё одним важным событием стало отсутствие в стартовом составе Артёма Дзюбы. Экс-капитан сборной России вышел на поле лишь на 88-й минуте, но не успел проявить себя.

Шедевральный пас Зиньковского и упущенный шанс «Рубина»

Последним из лидеров шанс продлить победную серию упустил «Рубин». Подопечные Леонида Слуцкого знали итог выступления «Зенита», выходя на матч с «Крыльями Советов», но это не спасло их от потери очков. Причины неудачи могли быть как психологические, так и игровые: эмоциональная опустошённость после фиаско в Лиге конференций или неспособность полноценно компенсировать потерю основного форварда Джордже Деспотовича. Тот не только получил травму, из-за чего временно выпал из заявки на первенство России, но и стал фигурантом не самой красивой истории, довольно грубо ответив одному из болельщиков. Так или иначе, казанцы смогли уйти от поражения лишь благодаря голу Хван Ин Бёма со стандарта и позволили самарцам набрать первое очко в нынешнем сезоне — 1:1.

«Доволен тем, что мы выдержали и до конца пытались создавать моменты и доминировать. Понятно, когда у тебя сложный график и такое тяжёлое поле, все усилия надо умножать на два или на три. У нас постоянные вынужденные замены и травмы ключевых игроков. Нельзя сказать, что «Рубин» показал максимум, но я благодарен ребятам, что команда не просела. Сказал футболистам, что они проявили характер», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Если гол «Рубина» после наполовину подачи, наполовину удара Бёма — скорее курьёз, то мяч «Крыльев Советов» стал своего рода произведением искусства. И всё из-за феноменального паса пяткой в исполнении Антона Зиньковского. Одним неожиданным действием тот отрезал троих защитников хозяев и вывел Ивана Сергеева один на один с вратарём. В концовке матча форвард самарцев упустил ещё один неплохой момент и не исключено, что такая расточительность помешала ему попасть в расширенный список сборной России для подготовки к сентябрьским встречам квалификационного турнира ЧМ-2022.

Рекорд Акинфеева и смазанный «юбилей» Сёмина

Ошибками конкурентов воспользовались два клуба, для которых прошлый сезон сложился крайне неудачно. Находящийся в процессе перестройки ЦСКА приехал в гости к недавно сменившему главного тренера «Ростову» и не только нанёс ему третье поражение в нынешнем чемпионате (1:3), но и подпортил статистику новоиспечённому наставнику южан. Для Юрия Сёмина этот матч с армейцами стал 40-м в карьере, а поражение — 16-м. Чаще специалист проигрывал лишь «Спартаку» — 23 раза из 49 игр.

Уже в первом тайме ЦСКА обеспечил себе комфортное преимущество благодаря мячу Яки Бийола после стандарта и эффектному удару низом Фёдора Чалова, который так отметил возвращение на позицию центрфорварда. Причём подачу на словенца исполнил Никола Влашич, уже 16 раз ассистировавший партнёрам с момента дебюта в РПЛ в августе 2018-го (больше за этот период только у Артёма Дзюбы).

Во втором тайме противники обменялись голами. Даниил Глебов подпортил настроение Игорю Акинфееву, повторившему рекорд Сергея Игнашевича по числу проведённых матчей в чемпионате России (489), а Константин Марадишвили во второй раз отличился за красно-синих. Однако положительные эмоции армейцам немного смазала травма Марио Фернандеса, покинувшего поле по ходу встречи.

«У нас мышечных повреждений ни у кого нет. Марио ещё в перерыве предупредил о том ударе, который у него был в первом тайме. (Он сказал. — RT), что у него побаливает и что он может не доиграть. Мы были к этому готовы. И я удивлён немного состоянием поля в это время года. Оно странноватое», — сказал главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

Конфликт де Вильены с Ильиным и отсутствие Сафонова

Победы добился и «Краснодар», который с шестью очками догнал ЦСКА в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко неудачно начали матч с «Арсеналом» и пропустили уже в дебюте, но в кратчайшие сроки не только отыгрались, но и вышли вперёд. В период с 24-й по 37-ю минуту отличились Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. Колумбиец продолжил оправдывать заплаченные за него €20 млн, забив уже третий мяч в сезоне. В концовке встречи он мог отличиться ещё раз, но попал в перекладину с 11-метровой отметки. Туляки не простили подобной расточительности и сократили разницу в счёте до минимума — дубль оформил Евгений Луценко.

При этом «Краснодар» провёл встречу с «Арсеналом» в не самом оптимальном составе. Основной голкипер сборной России на Евро-2020 Матвей Сафонов неожиданно уступил место Станиславу Агкацеву, а Тонни де Вильена и вовсе не попал в заявку. По данным «Чемпионата», на предматчевом занятии у него произошёл серьёзный конфликт с Владимиром Ильиным, по итогам которого голландец отказался тренироваться и выразил желание покинуть клуб. Многие связали его отсутствие в составе с этой ситуацией, но Гончаренко опроверг эти слухи.

«Дело точно не в этом. Да, была стычка, но в любом самом здоровом коллективе, а у нас он именно такой, может быть неприятная ситуация. Мы поговорили с Вильеной. Вопрос точно не в этом. Вильена по-своему понимает контракт, интерпретирует некоторые пункты. Ему надо их внимательнее перечитать, чтобы понять, что клуб абсолютно прав», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.