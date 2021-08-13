Директор «Рубина» назвал приемлемым ответ Деспотовича болельщику

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о резком ответе нападающего команды Джордже Деспотовича одному из болельщиков в комментариях в соцсетях.

«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: «Деспот, где ты?» Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором», — цитирует Яровинского «РБ Спорт».

При этом Яровинский готов лично извиниться перед болельщиком, если его это задело.

«Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жёсткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ», — добавил Яровинский.

Он также готов подарить болельщику футболку Деспотовича, но ему до этого сообщали, что вопрос был задан с фейковой страницы. По его мнению, ничего страшного в ответе футболиста нет.

Напомним, что Деспотович после поражения «Рубина» от польского «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА оскорбил болельщика в социальной сети.

Нападающий резко отреагировал на комментарий на странице «Матч Премьер» в Instagram, где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил он болельщику в комментариях.

Ранее в «Рубине» объяснили причину исключения Деспотовича из заявки в РПЛ.