Директор «Рубина» назвал приемлемым ответ Деспотовича болельщику
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- РИА Новости
«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: «Деспот, где ты?» Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором», — цитирует Яровинского «РБ Спорт».
При этом Яровинский готов лично извиниться перед болельщиком, если его это задело.
«Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жёсткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ», — добавил Яровинский.
Он также готов подарить болельщику футболку Деспотовича, но ему до этого сообщали, что вопрос был задан с фейковой страницы. По его мнению, ничего страшного в ответе футболиста нет.
Напомним, что Деспотович после поражения «Рубина» от польского «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА оскорбил болельщика в социальной сети.
Нападающий резко отреагировал на комментарий на странице «Матч Премьер» в Instagram, где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»
«С твоей мамой», — ответил он болельщику в комментариях.
Ранее в «Рубине» объяснили причину исключения Деспотовича из заявки в РПЛ.