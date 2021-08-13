В «Рубине» объяснили причину исключения Деспотовича из заявки в РПЛ
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«Мы отзаявили Джордже, чтобы заявить другого легионера — Тальби. Деспотович остаётся в «Рубине», — заявили в пресс-службе «Рубина» «Чемпионату».
Напомним, что Деспотович после поражения «Рубина» от польского «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА оскорбил болельщика в социальной сети.
Нападающий резко отреагировал на комментарий на странице «Матч Премьер» в Instagram, где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»
«С твоей мамой», — ответил он болельщику в комментариях.
Казанцы не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву» в ответной игре со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.