В «Рубине» объяснили причину исключения Деспотовича из заявки в РПЛ

В казанском «Рубине» объяснили, почему нападающий Джордже Деспотович был отзаявлен из состава команды на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы отзаявили Джордже, чтобы заявить другого легионера — Тальби. Деспотович остаётся в «Рубине», — заявили в пресс-службе «Рубина» «Чемпионату».

Напомним, что Деспотович после поражения «Рубина» от польского «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА оскорбил болельщика в социальной сети.

Нападающий резко отреагировал на комментарий на странице «Матч Премьер» в Instagram, где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил он болельщику в комментариях.

Казанцы не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву» в ответной игре со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.