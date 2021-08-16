Fotospor: Ляич отказался переходить в «Спартак» из-за девушки

Сербский полузащитник Адем Ляич был исключён из состава «Бешикташа» после того, как отказался от трансфера в московский «Спартак».

По информации Fotospor, агент 29-летнего серба летал в Москву, где провёл встречи с представителями «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые предложили «Бешикташу» аренду с опцией выкупа. Предложение было принято, но Ляич отказался от перехода, поскольку его девушка не хотела жить в Москве.

После этого президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби потребовал от главного тренера команды Сергена Ялчина отстранить Ляича, который теперь тренируется индивидуально.

Ляич выступает за «Бешикташ» с 2018 года. В составе команды из Стамбула сербский полузащитник провёл 85 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 26 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готовит улучшенное предложение по футболисту «Бешикташа» Ляичу.