Федотов посвятил болельщикам победу над «Химками»
- РИА Новости
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«Я благодарен ребятам. Прекрасно понимаю, насколько было непросто черпать эти энергию и эмоции. Но мы восстановились, нашли в себе силы и показали сегодня хороший, современный футбол. Это заслуженная победа, которую мы посвящаем нашим преданным болельщикам. Хотелось бы, чтобы на трибунах их было как можно больше», — цитирует слова Федотова пресс-служба «Сочи».
Накануне, 12 августа, сочинский клуб играл выездной матч Лиги конференций УЕФА с «Партизаном» (2:2), которому уступил в серии пенальти и вылетел из еврокубков.
Ранее Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи».