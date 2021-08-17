Федотов посвятил болельщикам победу над «Химками»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов поделился своими впечатлениями от победу его команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (3:0).

«Я благодарен ребятам. Прекрасно понимаю, насколько было непросто черпать эти энергию и эмоции. Но мы восстановились, нашли в себе силы и показали сегодня хороший, современный футбол. Это заслуженная победа, которую мы посвящаем нашим преданным болельщикам. Хотелось бы, чтобы на трибунах их было как можно больше», — цитирует слова Федотова пресс-служба «Сочи».

Накануне, 12 августа, сочинский клуб играл выездной матч Лиги конференций УЕФА с «Партизаном» (2:2), которому уступил в серии пенальти и вылетел из еврокубков.

Ранее Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи».