Федотов посвятил болельщикам победу над «Химками»

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов поделился своими впечатлениями от победу его команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (3:0).
Федотов посвятил болельщикам победу над «Химками»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Я благодарен ребятам. Прекрасно понимаю, насколько было непросто черпать эти энергию и эмоции. Но мы восстановились, нашли в себе силы и показали сегодня хороший, современный футбол. Это заслуженная победа, которую мы посвящаем нашим преданным болельщикам. Хотелось бы, чтобы на трибунах их было как можно больше», — цитирует слова Федотова пресс-служба «Сочи».

Накануне, 12 августа, сочинский клуб играл выездной матч Лиги конференций УЕФА с «Партизаном» (2:2), которому уступил в серии пенальти и вылетел из еврокубков.

Ранее Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи».

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