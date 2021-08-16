Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение подмосковной команды от «Сочи» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

«Скажу коротко: на поле была одна команда — «Сочи». У нас вообще ничего не получилось», — сказал Черевченко после матча.

По словам тренера «Химок», он не стал выпускать новичка Кемаля Адеми, поскольку швейцарский форвард ещё не совсем освоился в команде.

«Пока его ещё рано оценивать. Он провёл всего лишь три тренировки с командой. Он сам чувствует, что пока ещё не готов», — добавил Черевченко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле разгромил «Химки» со счётом 3:0.