Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение подмосковной команды от «Сочи» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
Черевченко признался, что «Химки» провалили матч с «Сочи»
  • ©Пресс-служба ФК "Сочи"

«Скажу коротко: на поле была одна команда — «Сочи». У нас вообще ничего не получилось», — сказал Черевченко после матча.

По словам тренера «Химок», он не стал выпускать новичка Кемаля Адеми, поскольку швейцарский форвард ещё не совсем освоился в команде.

«Пока его ещё рано оценивать. Он провёл всего лишь три тренировки с командой. Он сам чувствует, что пока ещё не готов», — добавил Черевченко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле разгромил «Химки» со счётом 3:0.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить