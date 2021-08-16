Bild: Футболист «Герты» Кунья отклонил предложение «Зенита»

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Форвард берлинской «Герты» и олимпийской сборной Бразилии по футболу Матеус Кунья отказался от перехода в петербургский «Зенит».
Bild: Футболист «Герты» Кунья отклонил предложение «Зенита»
  • Reuters

Как сообщает Bild, 22-летний нападающий отклонил «щедрое предложение» петербургского клуба. Отмечается, что Кунья не намерен покидать «Герту» в нынешнее межсезонье и готов рассмотреть переход только в европейский топ-клуб.

Кунья летом 2021 года стал олимпийским чемпионом, выиграв в составе сборной Бразилии футбольный турнир на Играх в Токио. Нападающий «Герты» принял участие в пяти из шести матчей своей команды, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

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