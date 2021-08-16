В «Рубине» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

Спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

До этого появилась информация, что «Рубин» может арендовать Дзюбу. Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. Всего за команду он провёл 215 матчей, забил 95 мячей и отдал 61 результативную передачу.

Ранее СМИ назвали одно условие, при котором Дзюба продлит контракт с «Зенитом».