В «Рубине» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе
- globallookpress.com
«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — цитирует Яровинского «Чемпионат».
До этого появилась информация, что «Рубин» может арендовать Дзюбу. Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. Всего за команду он провёл 215 матчей, забил 95 мячей и отдал 61 результативную передачу.
Ранее СМИ назвали одно условие, при котором Дзюба продлит контракт с «Зенитом».