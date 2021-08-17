СМИ: «Сельта» хочет арендовать Понсе у «Спартака»

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Испанский футбольный клуб «Сельта» начал переговоры с московским «Спартаком» о возможной аренде аргентинского форварда Эсекьеля Понсе.
СМИ: «Сельта» хочет арендовать Понсе у «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает La Voz de Galicia, испанский клуб намерен арендовать 24-летнего аргентинца до конца сезона. Отмечается, что переговоры близки к завершению.

Понсе перешёл в «Спартак» летом 2019 года из итальянской «Ромы». В минувшем сезоне аргентинец забил десять мячей в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что сербский полузащитник Адем Ляич был исключён из состава «Бешикташа» после того, как отказался от трансфера в «Спартак».

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