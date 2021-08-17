Агент объяснил, почему Жиго может покинуть «Спартак»

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Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с московским клубом.
Агент объяснил, почему Жиго может покинуть «Спартак»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьёй. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

По словам агента, Жиго относится к «Спартаку» и болельщикам столичного клуба с огромным уважением, но французу сложно подолгу не видеть своих родных.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Беншенафи опроверг информацию о конфликте с руководством красно-белых.

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