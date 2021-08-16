Агент Жиго опроверг слухи о конфликте со «Спартаком»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго, опроверг информацию о конфликте с руководством красно-белых.

«Я никогда не обсуждаю контракты своих футболистов. Но могу сказать, что у нас никогда не возникало никаких проблем со «Спартаком», наоборот, у нас прекрасные отношения. Это великий клуб», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к футболисту сборной Финляндии Глену Камаре.