«РБ Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к футболисту сборной Финляндии Камара

Московский футбольный клуб «Спартак» возобновил интерес к опорному полузащитнику шотландского «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глену Камара.

Как сообщает «РБ Спорт», красно-белые уже вышли на контакт с «Рейнджерс» и обсуждают возможность трансфера.

Впервые об интересе «Спартака» к 25-летнему игроку рассказала жена владельца российского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова после матча Евро-2020 между Россией и Финляндией.

В прошлом сезоне Камара провёл 51 матч за «Рейнджерс», забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо объяснил важность победы над «Уралом».