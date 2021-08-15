Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил важность победы над «Уралом»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился впечатлениями от победы красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги.

«Очень важная победа для «Спартака» в психологическом плане. Положительный результат в подобной ситуации всегда важен для укрепления доверия в коллективе», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ на своём поле переиграл «Урал» с минимальным счётом 1:0. Победный мяч забил Роман Зобнин. Красно-белые после четырёх туров занимают в турнирной таблице восьмое место, набрав шесть очков.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартак» входит в число фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2021/22.