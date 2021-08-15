Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил важность победы над «Уралом»
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«Очень важная победа для «Спартака» в психологическом плане. Положительный результат в подобной ситуации всегда важен для укрепления доверия в коллективе», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».
«Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ на своём поле переиграл «Урал» с минимальным счётом 1:0. Победный мяч забил Роман Зобнин. Красно-белые после четырёх туров занимают в турнирной таблице восьмое место, набрав шесть очков.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартак» входит в число фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2021/22.