Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил важность победы над «Уралом»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился впечатлениями от победы красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги.
Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил важность победы над «Уралом»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Очень важная победа для «Спартака» в психологическом плане. Положительный результат в подобной ситуации всегда важен для укрепления доверия в коллективе», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ на своём поле переиграл «Урал» с минимальным счётом 1:0. Победный мяч забил Роман Зобнин. Красно-белые после четырёх туров занимают в турнирной таблице восьмое место, набрав шесть очков.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартак» входит в число фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

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