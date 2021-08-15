Петржела считает, что «Спартак» будет бороться за золото РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что московский «Спартак» входит в число фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Вчера они одержали очень важную победу. Очень сложно начинать чемпионат с новым тренером. Должно пройти время, чтобы игроки хорошо стали понимать тренера. Думаю, что «Спартак» постепенно наберёт форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что красно-белые будут бороться за чемпионство», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в текущем сезоне на золото чемпионата России, помимо «Спартака», будут претендовать «Зенит» и «Локомотив».

«Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ на своём поле переиграл «Урал» с минимальным счётом (1:0). Победный гол забил Роман Зобнин. Столичный клуб после четырёх туров занимает в турнирной таблице восьмое место (с шестью очками).

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который ныне поддерживает московский «Спартак», поделился мнением о ситуации в столичном клубе.