Панов заявил, что в «Спартаке» какой-то мрак

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который ныне поддерживает московский «Спартак», поделился мнением о ситуации в столичном клубе.

«Конечно, есть вопросы к руководству «Спартака». Я почему-то не слышал ни одного скандала на старте сезона у конкурентов. А тут — увольнения, переписки, посты какие-то в социальных сетях. «Спартак» — солидный клуб, а тут такие склоки! Просто мрак!» — цитирует Панова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, постоянные скандалы и низкие результаты вызывают негативную реакцию у болельщиков и ветеранов «Спартака».

«Все думали, что «Спартак» после второго места при Тедеско в год своего юбилея будет штурмовать новую вершину. А тут началось. Я прихожу смотреть футбол, получать эмоции. А вся эта кутерьма нервирует тренера, команду, болельщиков. Теперь ещё и ветераны начали письма писать», — добавил Панов.

«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4. Десятикратные чемпионы России в четырёх матчах со старта сезона одержали две победы в РПЛ и две игры проиграли.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе полузащитника команды Зелимхана Бакаева.