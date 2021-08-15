Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе Бакаева из команды

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Предложений от агента Бакаева или самого Бакаева я не слышал, о зарплате мы не говорили», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

По его словам, агент футболиста обещал вернуться и назвать сумму, которую рассчитывает видеть в новом соглашении.

«Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте», — добавил Мележиков.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о продлении контракта с Георгием Джикией.