СМИ: Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год

Короткая ссылка
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отклонил предложение санкт-петербургского «Зенита».
СМИ: Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год
  • Reuters

Как сообщает Italy24News, итальянский клуб согласился продать 30-летнего форварда. Сумма трансфера могла составить €30 млн, а зарплата в «Зените» — €8 млн в год. Но сам Лоренцо отказался от переезда в Россию.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Transfermarkt оценивает итальянца в €48 млн.

Ранее сообщалось, что клуб Английской премьер-лиги  «Манчестер Сити» сделал новое предложение «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить