СМИ: Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год
- Reuters
Как сообщает Italy24News, итальянский клуб согласился продать 30-летнего форварда. Сумма трансфера могла составить €30 млн, а зарплата в «Зените» — €8 млн в год. Но сам Лоренцо отказался от переезда в Россию.
В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.
Transfermarkt оценивает итальянца в €48 млн.
Ранее сообщалось, что клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сделал новое предложение «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.