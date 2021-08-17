СМИ: Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отклонил предложение санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает Italy24News, итальянский клуб согласился продать 30-летнего форварда. Сумма трансфера могла составить €30 млн, а зарплата в «Зените» — €8 млн в год. Но сам Лоренцо отказался от переезда в Россию.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Transfermarkt оценивает итальянца в €48 млн.

Ранее сообщалось, что клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сделал новое предложение «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.